Немецкий журнал "Шпигель" вышел с обложкой об Украине с заглавием "Бесконечная война". Положение Киева он назвал - "между мужеством и отчаянием".

Об этом сообщает Der Spiegel.

"Теперь, когда начинается вторая зима войны, ясно: надежды на новый поворот событий оказались напрасными. Война превратилась в позиционную, главнокомандующий ВСУ недавно открыто говорил о "патовой ситуации". Лишь с большими потерями стороны могут немного сдвинуть линию фронта. То, что военные эксперты знали уже давно, общество теперь подозревает: эту войну невозможно закончить быстро военным путем. Это может длиться годами", - пишет издание.

Журналисты пообщались с украинцами, живущими у линии фронта, а также с военными. Солдаты с одной стороны выступают против переговоров с Россией. С другой - не хотят больше воевать из-за усталости.

"Костяк нашей армии составляют пожилые мужчины из села, в армию не призывают никого моложе 26 лет. И ни один из них не был за мирные переговоры! Но при этом все говорили: я больше не хочу драться. Теперь очередь других", - заявил "Шпигелю" военный по имени Иван.

В статье приводятся слова Маси Найема, ветерана войны и брата замминистра инфраструктуры Мустафы Найема: "Мы не победим ни через год, ни через два года. И я вас удивлю: и через пять лет мы не победим". Это заявление было сделано в сентябре на встрече с представителями Запада.

Также издание отмечает, что в Украине с усилением войны растут "авторитарные тенденции", приводя в пример отстранения мэров ряда городов. "Украинская политика превратилась в своеобразное шоу одного актера", - пишет журнал, говоря о ежедневных обращениях президента.

Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

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