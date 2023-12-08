Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность компромиссов по вопросам иммиграции - чтобы республиканцы разблокировали помощь Украине.

Об этом со ссылкой на источник пишет Reuters.

Речь идет о введении новых ограничений на тех, кто может просить убежища, и расширения оснований для депортации.

Однако, как сообщает агентство, Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна завершить работу к 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона. Сенат, возглавляемый демократами, сталкивается с аналогичными временными рамками.

"Учитывая это, цель (Белого дома - Ред.), по-видимому, больше заключаться в заключении крупной сделки и, возможно, в перерыве поработать над точными деталями законодательного текста", - сообщили источники агентства.

Напомним, республиканцы требуют от Байдена средств на укрепление мексиканской границы, где Трамп в бытность президентом начал строить "стену". В Белом доме на это не соглашаются и предлагают некие второстепенные меры.

Реакции от республиканцев на это пока нет.

Накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что на закрытом брифинге в Конгрессе США, где обсуждался вопрос помощи Украине, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправить их родственников на войну.

Ранее в Белом доме заявили, что существует высокая вероятность прямого столкновения американских войск с армией России в случае победы РФ в Украине.