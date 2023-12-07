Во время визита в Соединенные Штаты глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и министр обороны Рустем Умеров встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Стороны обсудили перспективы выделения американцами дальнейшей помощи Украине. Ермак выразил надежду, что Конгресс ее все же одобрит.

Также обсуждались ситуация на фронте, оборонные нужды Украины, "формула мира" президента Владимира Зеленского и переговоры с западными партнерами по двухсторонним гарантиям безопасности для Украины.

Офис президента дал понять, что с США такие переговоры еще не начинались.

"Глава Офиса президента выразил надежду, что в скором времени начнется предметное обсуждение предложений американской стороны по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для нашего государства", - говорится в сообщении.

Также Ермак пообещал, что Украина продолжит реформы.

Кроме того, глава ОП и министр обороны Украины в США встретились с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили план войны на следующий год и перспективы дальнейшей помощи. Отдельное внимание уделили усилению украинской ПВО.

Умеров заявил, что отдельный приоритет Украины на следующий год – это НАТО.

"Наша цель и задача – привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса", – сказал министр.

Обсуждалось развитие совместного оборонного сотрудничества и привлечении инвестиций в ВПК.

Напомним, накануне Андрей Ермак опубликовал фото с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Между тем США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что выделенный пакет может стать одним из последних.

Также Украина попросила у США самолеты F-18, C-130, C-17 и вертолеты Apache и Blackhawk.