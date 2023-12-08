Германия передала Украине очередную партию военной помощи. Фото: pixabay

Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

В него вошли:

  • Свыше 1 750 снарядов калибра 155 мм.
  • 70 автоматических гранатометов MGW.
  • Разведывательный беспилотник LUNA NG.
  • 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.
  • 6 патрульных машин.
  • 8 грузовиков Zetros.
  • 100 000 аптечек.
  • другие медицинские препараты.

Напомним, Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы.

При этом в Евросоюзе страны-члены пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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