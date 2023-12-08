Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

В него вошли:

Свыше 1 750 снарядов калибра 155 мм.

70 автоматических гранатометов MGW.

Разведывательный беспилотник LUNA NG.

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.

6 патрульных машин.

8 грузовиков Zetros.

100 000 аптечек.

другие медицинские препараты.

Напомним, Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы.

При этом в Евросоюзе страны-члены пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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