Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. Что в него вошло
Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.
Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
В него вошли:
- Свыше 1 750 снарядов калибра 155 мм.
- 70 автоматических гранатометов MGW.
- Разведывательный беспилотник LUNA NG.
- 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.
- 6 патрульных машин.
- 8 грузовиков Zetros.
- 100 000 аптечек.
- другие медицинские препараты.
Напомним, Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы.
При этом в Евросоюзе страны-члены пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины.
Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.
Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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