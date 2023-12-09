В США провели опрос по поводу помощи для Украины. Согласно ему, около трети - 31% - американцев считают, что нужно уменьшить помощь Украине.

Об этом говорится в опросе Pew Research Center, проведенном с 27 ноября по 3 декабря.

Еще 29% считают, что нынешней помощи достаточно, а 18% требуют ее увеличить.

Среди тех, кто поддерживает республиканцев, доля тех, кто требует снизить помощь, выросла с 44% до 48%.

Республиканцы, напомним, сейчас контролируют нижнюю палату Конгресса США.

Также 41% американцев не одобрил ответа администрации Байдена на вторжение РФ в Украину. 39% сочли действия Белого дома правильными.

При этом 34% опрошенных считают, что военная угроза от России для США является незначительной. Ещё 10% уверены, что Россия вообще не угрожает американским интересам. И около трети говорят о значительной угрозе со стороны РФ.

Напомним, 7 декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине.

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность компромиссов по вопросам иммиграции - чтобы республиканцы разблокировали помощь Украине.