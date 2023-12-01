У демократов нет запасного плана, если президент США Джо Байден откажется идти на второй срок.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Байден намеревается идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов.

При этом сторонники президента уверены, что партии не нужен запасной план для победы над вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, которого Байден обошел на выборах 2020 года.

"Плана Б не существует. Если бы он вдруг перестал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали бы баллотироваться. Вице-президент (Камала Харрис - Ред.) никого не пугает", - рассказал изданию один из высокопоставленных демократов.

Если Байден все же прекратит участие в выборах во время определения кандидата от демократов в следующем году (праймериз), участие могли бы принять другие кандидаты, в зависимости от требований штатов к подаче документов.

Такой сценарий может привести в внутрипартийной войне, пишут журналисты.

Напомним, по данным опроса NBC News, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома и составляет 40%. Нынешний лидер США впервые отстает от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Также больше половины американцев считают, что президент Байден не справляется со своей работой.