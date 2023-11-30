Республиканцы в Палате представителей рассматривают возможность проведения в декабре голосования по запуску расследования в рамках импичмента президента США Джо Байдена.

Об этом пишет газета The Washington Post.

В публикации говорится, что в сентябре предыдущий спикер палаты Кевин Маккарти поручил комитетам начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование, которое санкционировало бы это расследование.

Тем не менее республиканцы "продвигались вперед", углубляясь в финансовую деятельность семьи Байденов, в частности, в платежи, которые сын президента Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, замешанной в первом импичменте бывшего президента Дональда Трампа, пишет WP.

"Республиканцы Палаты представителей неустанно работали от имени американского народа в течение нескольких месяцев, чтобы обеспечить прозрачность, следили за деньгами и фактами, чтобы раскрыть то, что, я считаю, окажется одним из крупнейших политических коррупционных скандалов в нашей жизни и, возможно, в истории нашей страны", - заявила член руководящей команды Республиканской партии Элиз Стефаник на пресс-конференции.

The Washington Post поясняет, что в настоящее время вопрос о голосовании рассматривается в связи с тем, что Белый дом отказывается выполнять запросы законодателей о предоставлении информации, связанной с Байденом и его семьей. Юристы Белого дома используют отсутствие официального разрешения палаты представителей, заявляя, что расследованию не хватает "конституционной легитимности".

"Республиканцы Палаты представителей уже доказали, что это незаконное мероприятие, основанное не на фактах и правде, а только на политическом желании очернить президента, и американский народ видит это насквозь", - цитирует газета официального представителя аппарата Белого дома Иэна Сэмса.

Успех республиканцев во время голосования зависит от того, смогут ли они заручиться единодушной поддержкой со стороны однопартийцев, поскольку демократы объединились против расследования.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хотя и выразил некоторую осторожность по поводу попытки импичмента, заявил, что доказательства, уже обнаруженные представителями республиканцев, "вызывают тревогу".

"Хотя мы не получаем удовольствия от происходящего здесь, мы несем ответственность за это", - сказал Джонсон.

Напомним, в начале ноября спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что очень скоро будет принято решение об импичменте президента США Джо Байдена.

Также осенью прошлого года бывший президент США Дональд Трамп интересовался возможностью объявления импичмента главе государства Джо Байдену. Сообщалось, что Трамп активно расспрашивал членов Республиканской партии, сколько раз они готовы проводить процедуру импичмента.