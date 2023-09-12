Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о своем распоряжении запустить формальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Fox News.

Маккарти добавил, что законодатели собрали достаточно информации о том, что Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

В рамках проводимого республиканцами расследования было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования.

В конце августа телеканал CNN сообщил, что спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти и несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Также сообщалось, что член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США.

1 сентября стало известно, что администрация Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей американского конгресса, чтобы дать агрессивный ответ на действия политических оппонентов демократов.

В Белом доме назвали анонсированное спикером палаты представителей США Кевином Маккарти расследование "экстремальной политикой в ее худшем проявлении".