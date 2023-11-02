Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что очень скоро будет принято решение об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом пишет The Guardian.

Предшественник Джонсона Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента в сентябре, за несколько недель до того, как правые республиканцы и демократы сняли его с поста спикера. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции в отношении президента и его семьи, особенно его сына Хантера Байдена.

Республиканцы провели единственное слушание в комитете по этому вопросу, которое многие расценили как провал после заявления свидетелей о том, что расследование имеет смысл, но до сих пор не было никаких доказательств того, что президент нарушил закон.

Еще один удар по этим усилиям был нанесен, когда консервативный республиканец Кен Бак написал колонку в Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдену был плохой идеей.

Расследование было приостановлено на несколько недель, пока Палата представителей боролась с кризисом вследствие отставки Маккарти. Вопрос о том, продолжать ли его и как, является одним из главных, которые должен решить Джонсон.

В сентябре появилась информация, что администрация Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса.

Незадолго до этого член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту.