Президент Соединённых Штатов Джо Байден сам спровоцировал республиканцев на более жёсткие требования в отношении помощи Украине и вызвал раскол в рядах демократов. И теперь военная поддержка Украины "висит на волоске".

Статью с таким содержанием выпустило издание The New York Times.

Газета напоминает, что в ноябре президент направил в Конгресс свой запрос на помощь Украине и Израилю. В нём же он в качестве "подсластителя" предложил профинансировать усиление американской границы с Мексикой, чтобы привлечь поддержку республиканцев.

Однако этот шаг "завёл Байдена в тупик", пишет издание.

"Поставив этот вопрос на обсуждение, Байден спровоцировал требования правых (республиканцев - Ред.) о широких изменениях в пограничной политике. В результате чего его собственная партия разделилась по теме, которую многие демократы считают политической уязвимостью в преддверии 2024 года", - пишется в статье.

Более того, на этой неделе Байден дал понять, что открыт для дальнейших переговоров с республиканцами в Сенате. И теперь ему предстоит "погрузиться в переговоры по вопросу, вокруг которого на протяжении десятилетий не было двухпартийного компромисса".

"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов и существенно сократить число мигрантов, допущенных в Соединенные Штаты", - пишет издание.

По словам источников The New York Times, Белый дом готов несколько усложнить для мигрантов получение убежища в США. Но республиканцы считают, что этого недостаточно. Они требуют более жёстких мер.

"В сложившейся тупиковой ситуации суть внешней политики Байдена - поддержка войны в Украине - висит на волоске", - делает вывод издание.

Перед этим агентство Reuters писало, что у Байдена рассматривали возможность компромиссов по вопросам иммиграции для разблокировки помощи Украине.

Мы также сообщали, что, по данным издания The Hill, Палата представителей готовится проголосовать за расследование по импичменту Байдена.