Джо Байден. Фото: hdwallpapers.in

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сам спровоцировал республиканцев на более жёсткие требования в отношении помощи Украине и вызвал раскол в рядах демократов. И теперь военная поддержка Украины "висит на волоске".

Статью с таким содержанием выпустило издание The New York Times.

Газета напоминает, что в ноябре президент направил в Конгресс свой запрос на помощь Украине и Израилю. В нём же он в качестве "подсластителя" предложил профинансировать усиление американской границы с Мексикой, чтобы привлечь поддержку республиканцев.

Однако этот шаг "завёл Байдена в тупик", пишет издание.

"Поставив этот вопрос на обсуждение, Байден спровоцировал требования правых (республиканцев - Ред.) о широких изменениях в пограничной политике. В результате чего его собственная партия разделилась по теме, которую многие демократы считают политической уязвимостью в преддверии 2024 года", - пишется в статье.

Более того, на этой неделе Байден дал понять, что открыт для дальнейших переговоров с республиканцами в Сенате. И теперь ему предстоит "погрузиться в переговоры по вопросу, вокруг которого на протяжении десятилетий не было двухпартийного компромисса".

"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов и существенно сократить число мигрантов, допущенных в Соединенные Штаты", - пишет издание.

По словам источников The New York Times, Белый дом готов несколько усложнить для мигрантов получение убежища в США. Но республиканцы считают, что этого недостаточно. Они требуют более жёстких мер.

"В сложившейся тупиковой ситуации суть внешней политики Байдена - поддержка войны в Украине - висит на волоске", - делает вывод издание.

Снимок заголовка в The New York Times

Перед этим агентство Reuters писало, что у Байдена рассматривали возможность компромиссов по вопросам иммиграции для разблокировки помощи Украине.

Мы также сообщали, что, по данным издания The Hill, Палата представителей готовится проголосовать за расследование по импичменту Байдена.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться