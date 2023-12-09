Сын президента США Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов на проституток, членство в секс-клубах и порно, а также снял 1,6 млн долларов в банкоматах во время бума расходов.

Об этом говорится в обвинительном заключении по уклонению сына президента от уплаты налогов, сообщает Daily Mail.

Федеральные прокуроры утверждают, что попавший в скандал сын президента потратил почти 5 млн долларов на роскошный образ жизни в период с 2016 по 2019 год, не уплатив при этом налогов на 1,4 млн долларов по делу, по которому ему грозит максимум 17 лет тюремного заключения.

"Обвинение станет катастрофой для его отца, баллотирующегося на пост президента в 2024 году. В нем утверждается, что он "тратил эти деньги на наркотики, сопровождение и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, короче говоря, все, кроме его налогов", – говорится в публикации.

Напомним, Хантеру Байдену предъявили новое обвинение в неуплате налогов. Обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов, уклонение от оценки и ложную или фальсифицированную налоговую декларацию.

Ранее газета Daily Mail писала, что Хантера Байдена подозревали в найме проституток из "восточноевропейской сети секс-торговли" во время его нарковечеринок. Также следователи подозревали, что Хантер Байден подделывал чеки на оплату проституток, чтобы скрыть тот факт, что он платил с делового счета.