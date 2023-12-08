Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену предъявили новое обвинение в неуплате налогов.

Об этом пишет Fox News.

Речь идет о 200 000 долларах подоходного налога в 2019 году, которые, как считает прокуратура, недоплатил Хантер Байден. Отмечается, что обвинения охватывают девять пунктов, включая непредставление и уплату налогов, уклонение от оценки и ложную или фальсифицированную налоговую декларацию.

В общей сложности обвиняемый причастен к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 годы.

Как утверждает Fox News, Хантеру Байдену может грозить до 17 лет лишения свободы.

Отметим, что на следующей неделе в Палате представителей республиканцы намерены начать расследование по импичменту президента в связи с деловыми операциями его сына.

Байдена-старшего обвиняют, что он получал "ежемесячные выплаты" от компаний, которые связаны с бизнесом Хантера. Председатель комитета по надзору в Палате представителей Джеймс Комер утверждает, что бизнес-структура Хантера Байдена, Owasco PC, в свою очередь получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм".

Адвокат Байдена-младшего назвал эти обвинения безосновательными.

Напомним, в Конгрессе США начали разбираться в связях Джо Байдена с бизнесом его родственников после того, как Комер опубликовал чек, по которому президент США Байден получил 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса. По этому поводу было начато разбирательство - связан ли президент США с бизнес-операциями своих родственников.