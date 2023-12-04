Президент США Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании своего сына Хантера.

Об этом свидетельствуют банковские записи, опубликованные Надзорным комитетом Палаты представителей.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер утверждает, что бизнес-структура Хантера Байдена, Owasco PC, в свою очередь получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм".

По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену с корпоративного счета Owasco PC демонстрируют, что президент, вопреки его собственным заявлениям, "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием".

Напомним, республиканцы в Палате представителей рассматривают возможность проведения в декабре голосования по запуску расследования в рамках импичмента президента США Джо Байдена. Отмечается, что республиканцы "продвигались вперед", углубляясь в финансовую деятельность семьи Байденов.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии президента США Джо Байдена в коррупционной схеме.

А недавно в Конгрессе США заявили о переводе Байдену отмытых денег из Китая. В Белом доме назвали это возвратом долга.