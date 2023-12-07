Палата представителей Конгресса США 12 декабря проголосует по резолюции, которая формально закрепляет статус расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена.

Об этом сообщает The Hill.

Опубликованный изданием документ предписывает ведущим расследование в отношении Байдена комитетам "продолжать расследования о том, есть ли достаточные основания" для импичмента действующего президента.

Расследование в рамках процедуры возможного импичмента ведут Комитет по надзору, Комитет путей и сообщения и Юридический комитет.

Последний, согласно законопроекту, наделен полномочиями "донести до Палаты представителей решение и статьи импичмента или другие рекомендации".

Ранее газета The Washington Post писала, что вопрос о голосовании рассматривается в связи с тем, что Белый дом отказывается выполнять запросы законодателей о предоставлении информации, связанной с Байденом и его семьей. Юристы Белого дома используют отсутствие официального разрешения палаты представителей, заявляя, что расследованию не хватает "конституционной легитимности".

Напомним, в начале ноября спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что очень скоро будет принято решение об импичменте президента США Джо Байдена.

А на днях Надзорным комитетом Палаты представителей были опубликованы банковские записи, свидетельствующие о том, что президент США Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании своего сына Хантера.