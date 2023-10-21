Конгрессмен Джеймс Комер опубликовал документ, по которому президент США Байден получил 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Теперь этот документ рассматривает надзорный комитет Палаты представителей. Предмет разбирательства - связан ли президент США с бизнес-операциями своих родственников.

Как сообщает Комер, брату Байдена платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Эта проплата и чек для будущего президента, как считает конгрессмен, могут быть связаны.

Чек на 200 тысяч выписали 1 марта 2018 года - в тот же день, когда Джеймс Байден получил платеж в размере 600 тысяч от больничного оператора Americore. Комер предполагает, что Джо Байден должен был помочь брату по своим связям в поиске инвестора для больницы.

Между тем сам президент США отрицает любую свою связь с бизнесом родственников.

Ранее издание NYP писало, что брат и сын Байдена пытались помочь Китаю купить в США завод по производству СПГ.

А сын Байдена объяснил, что получал $50 тысяч в Burisma ради противостояния Путину.