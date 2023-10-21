Чек от брата на $200 тысяч. В Конгрессе США начали разбираться в связях Байдена с бизнесом его родственников
Конгрессмен Джеймс Комер опубликовал документ, по которому президент США Байден получил 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Теперь этот документ рассматривает надзорный комитет Палаты представителей. Предмет разбирательства - связан ли президент США с бизнес-операциями своих родственников.
Как сообщает Комер, брату Байдена платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Эта проплата и чек для будущего президента, как считает конгрессмен, могут быть связаны.
Чек на 200 тысяч выписали 1 марта 2018 года - в тот же день, когда Джеймс Байден получил платеж в размере 600 тысяч от больничного оператора Americore. Комер предполагает, что Джо Байден должен был помочь брату по своим связям в поиске инвестора для больницы.
Между тем сам президент США отрицает любую свою связь с бизнесом родственников.
Ранее издание NYP писало, что брат и сын Байдена пытались помочь Китаю купить в США завод по производству СПГ.
А сын Байдена объяснил, что получал $50 тысяч в Burisma ради противостояния Путину.