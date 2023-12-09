Рейтинг экс-президента США Дональда Трампа превысил рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса The Wall Street Journal.

За Дональда Трампа сейчас готовы проголосовать 47% участников, а за Джо Байдена - только 43%. Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах. Самый популярный из них, экс-демократ Роберт Кеннеди-младший, который заявил о намерении баллотироваться как независимый кандидат, набрал 8%.



Лишь 23% участников опроса заявили, что политика Байдена помогла им лично. В то же время, 53% считают себя пострадавшими от нее. Для Трампа эти показатели составляют 49% и 37% соответственно.

​​Трамп впервые опередил Байдена в предвыборных опросах WSJ в противостоянии "один на один".

Ранне в США провели опрос и узнали, что Трамп побеждает Байдена в 5 из 6 ключевых штатов. Большинство опрошенных избирателей говорят, что "политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им". Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

Позже опрос CNN показал, что Трамп мог бы победить в президентских выборах, если бы они состоялись сейчас