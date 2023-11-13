Лишь 14 процентов американских избирателей считают, что их финансовое положение улучшилось при президенте Джо Байдене. Более половины опрошенных наоборот заявили об ухудшении своих финансов.

Таковы данные опроса, сделанного по заказу газеты Financial Times.

65 процентов опрошенных заявили, что они сократили второстепенные расходы, такие как отдых или питание вне дома, а 52 процента заявили, что сократили расходы на еду или другие предметы первой необходимости.

"Экономические показатели президента могут подорвать его перспективы на переизбрание", - делает вывод издание.

Почти 70 процентов избирателей считают, что экономическая политика Байдена либо нанесла ущерб экономике США, либо не оказала никакого влияния.

33 процента заявили, что, по их мнению, политика президента "нанесла большой вред экономике". 26 процентов заявили, что его политика ей помогла.

Напомним, в США провели опрос за год до дня выборов президента, который показал, что бывший президент США Дональд Трамп может победить действующего президента Джо Байдена в выборах, если бы они состоялись сейчас.

Также согласно опросу, три четверти американских избирателей считают, что нынешний президент Джо Байден слишком стар, чтобы снова баллотироваться.