Указали направление. Байден снова не понял, куда ему идти во время публичного мероприятия. Видео
Президент США Джо Байден Джо Байден снова не понял, куда ему идти во время публичного мероприятия.
Видео данного инцидента, опубликованное на канале C-SPAN, распространили телеграм-каналы.
На церемонии ко дню ветеранов Байден забыл, какое место он должен занять и пошёл в сторону, затем вернулся и что-то сказал солдату почётного караула (видимо, спросил, где ему нужно встать). Тот рукой указал президенту США верное направление.
Ранее появилось видео, как Байден пошутил во время публичного выступления, когда в зале что-то упало.
"Вы в порядке? Я хочу, чтобы журналисты знали, что это был не я", - сказал Байден.
Шутка американского президента вызвала смех и аплодисменты в зале.
Напомним, что президент США часто попадает в неловкие ситуации во время публичных мероприятий. Так, во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии Байден вдруг обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать.
А в прошлом году президент США уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.