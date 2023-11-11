Президент США Джо Байден Джо Байден снова не понял, куда ему идти во время публичного мероприятия.

Видео данного инцидента, опубликованное на канале C-SPAN, распространили телеграм-каналы.

На церемонии ко дню ветеранов Байден забыл, какое место он должен занять и пошёл в сторону, затем вернулся и что-то сказал солдату почётного караула (видимо, спросил, где ему нужно встать). Тот рукой указал президенту США верное направление.

Ранее появилось видео, как Байден пошутил во время публичного выступления, когда в зале что-то упало.

"Вы в порядке? Я хочу, чтобы журналисты знали, что это был не я", - сказал Байден.

Шутка американского президента вызвала смех и аплодисменты в зале.

Напомним, что президент США часто попадает в неловкие ситуации во время публичных мероприятий. Так, во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии Байден вдруг обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать.

А в прошлом году президент США уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.