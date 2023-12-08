Администрация США попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил американский чиновник в комментарии агентству, снаряды нужны для использования в наступлении на ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, по данным газеты Politico, администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ решил оставить законсервированные танки Merkava III, которые раньше планировали продать Марокко и Кипру, в том числе для замены танков, предназначавшихся Украине. Из этих танков сформируют резервный батальон "Оф Холь" ("Феникс"). Решения приняли на фоне потерь техники в боях против боевиков ХАМАС.

Недавно в ЦАХАЛ заявили о возобновлении войны в Газе в полную силу. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что он осмотрел Газу с воздуха и приграничную зону с земли и назвал результаты возобновившегося наступления ЦАХАЛ "очень впечатляющими".

На днях Израиль начал вторжение в южную часть часть сектора Газа. Сообщалось, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.