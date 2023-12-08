У Байдена попросили Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков
Администрация США попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил американский чиновник в комментарии агентству, снаряды нужны для использования в наступлении на ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, по данным газеты Politico, администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.
Ранее мы писали, что ЦАХАЛ решил оставить законсервированные танки Merkava III, которые раньше планировали продать Марокко и Кипру, в том числе для замены танков, предназначавшихся Украине. Из этих танков сформируют резервный батальон "Оф Холь" ("Феникс"). Решения приняли на фоне потерь техники в боях против боевиков ХАМАС.
Недавно в ЦАХАЛ заявили о возобновлении войны в Газе в полную силу. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что он осмотрел Газу с воздуха и приграничную зону с земли и назвал результаты возобновившегося наступления ЦАХАЛ "очень впечатляющими".
На днях Израиль начал вторжение в южную часть часть сектора Газа. Сообщалось, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.