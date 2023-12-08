Армия Израиля прошлой ночью провела неудачную операцию по освобождению заложников в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, пишет Би-Би-Си.

Накануне ХАМАС заявил, что при попытке израильтян освободить заложника, 25-летнего военного Саара Баруха, погибли он сам и еще несколько израильских солдат.

ЦАХАЛ говорит, что у него потерь убитыми нет (но двое солдат получили тяжелые ранения), а есть потери, наоборот, у хамасовцев.

Из сообщения пресс-службы буквально не следует, что она и ХАМАС говорят об одном и том же столкновении, но в конце пресс-служба добавляет, что ХАМАС ведет психологическую войну, и не стоит ему верить.

"Этой ночью два солдата Армии обороны Израиля были тяжело ранены в операции по спасению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. В ходе операции многочисленные террористы, которые участвовали в похищении и удержании заложников, были убиты. Заложники во время этих действий спасены не были", - говорится в заявлении израильских военных.

Ранее сообщалось, что чем дольше военная кампания Израиля в секторе Газа, тем выше вероятность расширения войны.

Также стало известно, что Госдеп запретил въезд в США израильтянам, которые нападают на поселенцев Западного берега реки Иордан.