Вашингтон работает над тем, чтобы продлить срок действия договоренностей с палестинским движением ХАМАС.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами на курортном острове Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором американский лидер отдыхает в последние дни в кругу семьи.

"Наша цель - продлить гуманитарную паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходят больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа. Я собираюсь продолжить работу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы сделать все возможное, чтобы увидеть, как будут освобождены все заложники", - сказал Байден.

По словам Байдена, каждый день в сектор Газа доставляется около 208 грузовиков с продовольствием, водой, медикаментами, топливом.

"Эта сделка приносит результаты. Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать", - добавил президент США.

Вскоре после появления этого заявления СМИ сообщили о телефонной беседы Байдена с премьер-министром Израиля. По его итогам Биньямин Нетаньяху сказал, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных заложников в день.

Тем временем движение ХАМАС подтвердило готовность продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два-четыре дня.

Об этом сообщил новостному порталу Lebanon 24 источник, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе.

По его сведениям, в таком случае палестинцы готовы освободить еще около 40 человек, в том числе женщин и детей.

Также в ХАМАС заявили о готовности продлить соглашение с Израилем о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Напомним, 24 ноября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу захваченных израильских заложников.

А накануне ХАМАС с Израилем провели второй обмен заложников на ранее арестованных палестинцев.

Между тем министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.