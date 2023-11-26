СМИ публикуют видео возвращения израильской семьи, которая была в заложниках в Газе
В воскресенье, 26 ноября, СМИ публикуют очередное видео возвращения и воссоединения израильской семьи, которая была в заложниках в Газе.
На кадрах видно, как в детской больнице девятилетний мальчик бежит навстречу к своему отцу. Видны также пожилые женщины, которые тоже были в заложниках у боевиков ХАМАС.
Напомним, что вчера ХАМАС с Израилем провели второй обмен заложников - на ранее арестованных палестинцев.
СМИ также сообщали, что часть заложников ХАМАС может передать и сегодня - 26 ноября.
Мы писали, что 24 ноября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу захваченных ранее израильских заложников.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.
В Израиле готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.
15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.