В воскресенье, 26 ноября, СМИ публикуют очередное видео возвращения и воссоединения израильской семьи, которая была в заложниках в Газе.

На кадрах видно, как в детской больнице девятилетний мальчик бежит навстречу к своему отцу. Видны также пожилые женщины, которые тоже были в заложниках у боевиков ХАМАС.

Напомним, что вчера ХАМАС с Израилем провели второй обмен заложников - на ранее арестованных палестинцев.

СМИ также сообщали, что часть заложников ХАМАС может передать и сегодня - 26 ноября.

Мы писали, что 24 ноября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу захваченных ранее израильских заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

В Израиле готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

15 ноября Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.