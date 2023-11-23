Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят боевые действия интенсивно, и они продлятся еще как минимум два месяца.

Об этом сообщает Тimes of Israel.

"То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой", — сказал Галлант бойцам 13-го диверсионного подразделения "Шайетет" израильского ВМФ.

Ранее ХАМАС заявлял, что перемирие будет длиться четыре дня. Оно начнется завтра с 7 утра по Киеву. ХАМАС должен будет освободить первую группу заложников - 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ освободит 150 заключенных палестинцев.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц после атаки стороны продолжали наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.