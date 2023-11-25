ХАМАС передал Израилю 17 заложников: 13 израильтян и четверо иностранцев. Их уже перевезли из сектора Газа в Египет.

Предполагается, что большинство израильских заложников были похищены из кибуца Беэри.

Это уже вторая партия пленников, которых отпустили палестинцы в рамках достигнутого с Израилем перемирия.

Напомним, что сегодня появлялась информация об угрозе срыва перемирия, поскольку ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашений и отказался освобождать заложников. Однако позже в МИД Катара сообщили, что разногласия представителей ХАМАС с Израилем по вопросу заложников преодолены - 13 израильских пленников обменяют на 39 палестинцев в тюрьмах Израиля.

Накануне ХАМАС передал Красному Кресту первую группу заложников. Были освобождены 13 израильских женщин и детей, а также 12 граждан Таиланда. В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом. Их личности подтверждены.

Перед этим вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем.