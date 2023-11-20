Из крупнейшей больницы "Аль-Шифа" в секторе Газа эвакуировали 31 недоношенного ребенка. Эвакуацию осуществляли бригады скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в координации со Всемирной организацией здравоохранения и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что младенцев перевезли на юг Газы для подготовки к перевозке в госпиталь в Рафахе.

Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, подтвердило факт эвакуации. Его представитель Медхет Аббас заявил, что "недоношенных детей эвакуировали из больницы Аль-Шифа в Газе командой ООН".

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который постоянно подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что число жертв в конфликте Израиля и Палестины "ошеломляюще и неприемлемо". Также он сообщил об ударах по двум палестинским школам в секторе Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - читайте в нашей хронике событий.