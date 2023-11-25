Четырёхдневное перемирие в секторе Газа, которое могли бы продлить ещё на два дня, оказалось под угрозой срыва.

Об этом пишет издание France24 со ссылкой на заявление ХАМАС и дипломатов Египта.

Согласно последней информации, ХАМАС заявил, что откладывает передачу второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не "будет выполнять соглашение" по прекращению огня и не обязуется разрешить въезд грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.

Ранее представители Каира сообщали, что получили положительные сигналы от Израиля и ХАМАС о продлении режима тишины на 1-2 суток. На фоне этого шли переговоры.

В случае достижения консенсуса, Израиль также должен был освободить большое число палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Но после того, как ХАМАС отказался освободить оговоренное количество заложников, Израиль угрожает возобновить боевые действия в анклаве. Обвинения в нарушении договорённостей Израиль опровергает и требует освободить заложников до полуночи.

Тем временем появилось видео, как выглядит город Хан-Юнис в Газе, по которому наносила удары армия Израиля.

Ранее освобождение заложников в секторе Газа переносили на один день.

Мы также публиковали видео освобождения первых заложников, взятых ХАМАС в Израиле.