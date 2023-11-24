Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу.

Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Договоренности о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (совпадает с киевским). В городе Газа пока сохраняется спокойная обстановка.

В часы, предшествовавшие временному прекращению огня, израильская армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен в граничащих с палестинским анклавом районах. А в самом анклаве Армия обороны Израиля штурмовала индонезийскую больницу, расположенную в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Минимум один человек при штурме был убит, еще трое получили ранения.

Как сообщалось, в ходе перемирия ХАМАС должен будет освободить первую группу заложников - 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ освободит 150 заключенных палестинцев. Кроме того, соглашение предполагает, что грузовые машины с гумпомощью и топливом - в общей сложности около 300 - доставят груз в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Вчера министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.