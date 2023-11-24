Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту первую группу заложников. Освобождены 13 израильских женщин и детей, а также 12 граждан Таиланда.

Об этом сообщает Sky News.

В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом. Их личности подтверждены.

Премьер Таиланда Сретта Тависин сообщил в соцсети Х, что боевики освободили 12 тайских заложников.

Напомним, сегодня вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Как сообщалось, в ходе перемирия ХАМАС освободит первую группу заложников - 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ освободит 150 заключенных палестинцев. Кроме того, соглашение предполагает, что грузовые машины с гумпомощью и топливом - в общей сложности около 300 - доставят груз в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.