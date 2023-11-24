Появились кадры освобождения первых заложников, похищенных ХАМАС 7 октября в Израиле.

Среди них девять женщин и четыре ребенка. В числе освобожденных — 77-летняя Ханна Кацир, о смерти которой из-за недостатка медикаментов в секторе Газа ранее сообщали боевики "Исламского джихада", пишет The Times of Israel.

Все они уже прибыли на территорию Израиля из сектора Газа.

"Наши силы будут сопровождать освобожденных заложников до тех пор, пока они не доберутся до своих семей в больницах", — говорится в заявлении армии Израиля.

Когда будет освобождена следующая группа заложников – пока не сообщается.

Ранее стало известно, что освобождение заложников в секторе Газа перенесли на один день. Названа причина.

А также, что ХАМАС передал Красному Кресту первую группу заложников.

Напомним, что 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя полтора месяца после атаки стороны продолжают наносить массированные удары. Армия Израиля продолжает сухопутную операцию в секторе Газа.