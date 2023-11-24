Израильские солдаты, дежурившие на границе с сектором Газа, докладывали своей разведке о подготовке ХАМАС ко вторжению 7 октября, но их предупреждения были проигнорированы высокопоставленным офицером.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Пограничники передали по закрытой связи конкретные предупреждения о том, что ХАМАС готовится взорвать пограничные посты в нескольких местах, проникнуть на территорию Израиля и захватить кибуцы. Они также проанализировали несколько видео и пришли к выводу, что ХАМАС репетирует захват заложников. По их оценке, нападение было неизбежным.

"Это воображаемый сценарий", — отреагировал на их донесения высокопоставленный офицер разведки.

По словам источников, командование проигнорировало сигнал не только потому, что он исходил от солдат более низкого ранга, но и потому, что противоречил уверенности израильского правительства в том, что оно сдержит ХАМАС посредством карательной блокады, бомбардировок его военных объектов и умиротворения деньгами и помощью.

В итоге никаких мер предпринято не было, и Израиль пропустил вторжение, которое теперь рассматривается как крупнейший провал израильской разведки с тех пор, как Египет и Сирия внезапно напали в 1973 году на Йом-кипур.

"После войны будет проведено тщательное расследование для выяснения всех деталей", — заявили в ЦАХАЛ.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

После атаки стороны принялись наносить массированные удары. Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Затем израильские военные захватили административные здания в анклаве.