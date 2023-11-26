В воскресенье, 26 ноября, ХАМАС освободит еще несколько израильских заложников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Израиль получил перечень заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье", - говорится в материале.

Официальные лица Израиля уже уведомили родственников, что их родных освободят из плена сегодня.

Ранее сообщали, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Договоренности о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (совпадает с киевским). В городе Газа пока сохраняется спокойная обстановка.

Как сообщалось, в ходе перемирия ХАМАС должен будет освободить первую группу заложников - 13 человек из запланированных на первом этапе 50. Израиль в ответ освободит 150 заключенных палестинцев. Кроме того, соглашение предполагает, что грузовые машины с гумпомощью и топливом - в общей сложности около 300 - доставят груз в сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.