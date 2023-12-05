Госдепартамент США ввел санкции - запрет на въезд в Штаты - против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые нападают на палестинцев.

"Мы подчеркивали в наших контактах с властями Израиля, что оно должно активнее привлекать к ответственности поселенцев, которые совершают нападения на палестинцев на Западном берегу. Как неоднократно говорил президент Байден, эти нападения неприемлемы", - цитирует Би-Би-Си заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен не объявил, против кого именно будет введён запрет на выдачу американских виз, но сотрудники Госдепартамента сказали прессе, что имена будут обнародованы на этой недели, и в список войдут десятки поселенцев-участников нападений и членов их семей.

Санкции против поселенцев - это первый такой шаг США против израильтян за два месяца войны.

О том, что израильские поселенцы на Западном берегу нападают на палестинцев и бедуинов и сгоняют их с мест, неоднократно говорили сами палестинцы, писала израильская и иностранная пресса и заявляли политики, в том числе американские.

Энтони Блинкен пообещал, что США продолжат предпринимать меры - как против поселенцев, нападающих на палестинцев, так и против палестинцев, нападающих на израильтян на Западном берегу и в Израиле.

"И Израиль, и власти Палестинской автономии отвечают за стабильность на Западном берегу. Нестабильность на Западном берегу вредит и израильскому, и палестинскому народам и угрожает национальной безопасности Израиля", - заявил Блинкен.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном перемирии в Газе, но Украина воздержалась, а также Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении прекращения огня в секторе Газа и освобождении всех похищенных ХАМАС.