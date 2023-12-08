Администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС.

Об этом сообщает американская газета Politico.

В публикации говорится, что этот срок подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль на этой неделе.

Ранее замсоветника по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не навязывает Израилю жестких сроков для завершения военной операции в секторе Газа.

Тем не менее, когда израильские официальные лица изложили главному американскому дипломату свои планы, заявив, что боевые действия на юге Газы продлятся несколько месяцев, Энтони Блинкен, как сообщается, резко ответил: "У вас нет столько кредитов".

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что после завершения перемирия с ХАМАС военные возобновят боевые действия интенсивно, и они продлятся еще как минимум два месяца.

А газета Financial Times писала, что операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. Среди целей - убийство трех высших руководителей ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.