Продолжается серия заявлений с Запада с негативными оценками действий Израиля в секторе Газа и скепсисом относительно перспектив войны.

Об этом пишет 24 News.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не верит в реалистичность заявленного Израилем плана полностью уничтожить ХАМАС.

"Что такое полное уничтожение ХАМАС, и считает ли кто-нибудь, что подобное возможно? Если это так, то война продлится десять лет. Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда израильские власти должны более точно определить свою цель и желаемое конечное состояние", - сказал Макрон.

Американский журналист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман в своей колонке заявил, что "настойчивость Израиля означает, что он навсегда утонет в трясине Газы".

"Мое внимание всегда сосредоточено на том, как закончить это ужасное шоу, следующее принципу "око за око", "зуб за зуб". Закончить, пока все не остались слепыми и беззубыми", - пишет Фридман.

Он сообщает, что после наблюдений за арабо-израильским конфликтом, "стал активно избегать" как активистов движения "От реки до моря" из числа пропалестинских левых, так и сионистских правых, выступающих за "Великий Израиль".

"Не только потому, что их исключительное видение будущего вызывает у меня отвращение, но и потому, что журналист во мне считает, что они совершенно слепы и не видят сложностей настоящего", - написал Фридман.

Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Израиль, что он может добиться в секторе Газа тактической победы, но потерпеть стратегическое поражение, если не будет уделять внимание защите гражданского населения в зоне боевых действий.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху признал, что международное давление на страну усиливается.

"Но мы будем этому противостоять", - заявил Нетаньяху.

Напомним, вчера Израиль возобновил боевые действия в Газе в полную силу.