Запад скептически относится к продолжению войны Израиля в секторе Газа
Продолжается серия заявлений с Запада с негативными оценками действий Израиля в секторе Газа и скепсисом относительно перспектив войны.
Об этом пишет 24 News.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не верит в реалистичность заявленного Израилем плана полностью уничтожить ХАМАС.
"Что такое полное уничтожение ХАМАС, и считает ли кто-нибудь, что подобное возможно? Если это так, то война продлится десять лет. Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда израильские власти должны более точно определить свою цель и желаемое конечное состояние", - сказал Макрон.
Американский журналист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман в своей колонке заявил, что "настойчивость Израиля означает, что он навсегда утонет в трясине Газы".
"Мое внимание всегда сосредоточено на том, как закончить это ужасное шоу, следующее принципу "око за око", "зуб за зуб". Закончить, пока все не остались слепыми и беззубыми", - пишет Фридман.
Он сообщает, что после наблюдений за арабо-израильским конфликтом, "стал активно избегать" как активистов движения "От реки до моря" из числа пропалестинских левых, так и сионистских правых, выступающих за "Великий Израиль".
"Не только потому, что их исключительное видение будущего вызывает у меня отвращение, но и потому, что журналист во мне считает, что они совершенно слепы и не видят сложностей настоящего", - написал Фридман.
Ранее, напомним, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Израиль, что он может добиться в секторе Газа тактической победы, но потерпеть стратегическое поражение, если не будет уделять внимание защите гражданского населения в зоне боевых действий.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху признал, что международное давление на страну усиливается.
"Но мы будем этому противостоять", - заявил Нетаньяху.
Напомним, вчера Израиль возобновил боевые действия в Газе в полную силу.