Израиль возобновляет боевые действия в Газе в полную силу.

Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление министра обороны страны Йоава Галанта.

Галант сказал, что за последние два дня он осмотрел Газу с воздуха и приграничную зону с земли, назвав результаты возобновившегося наступления ЦАХАЛ "очень впечатляющими".

При этом, как пишет издание, переговоры с ХАМАС в Катаре тоже остановлены. Израильская делегация отбыла домой, поскольку консультации по продлению перемирия зашли в тупик.

У премьера Израиля Биньямина Нетяньяху обвинили ХАМАС, что тот не освободил всех женщин и детей, которые были в списке заложников (20 женщин и двое детей).

Со своей стороны палестинское движение ответило, что женщины и дети освобождены, и что у них в плену остались только мужчины.

Ранее в Дохе провалились переговоры о новом перемирии в секторе Газа. После возобновления боевых действий в секторе Газа ливанская вооруженная группировка "Хезболла" тоже начала обстрелы позиций израильской армии на границе.

Мы также сообщали, что Израиль возобновил военную операцию в Газе и обвинил ХАМАС в срыве перемирия. По данным Израиля, палестинцы запустили по ним ракеты и не предоставили до утра списки новых заложников, которых планируется освободить.