Переговоры о прекращении огня в секторе Газа закончились провалом.

Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Дохе (Катар).

"Источник, близкий к переговорам в Дохе, рассказал Би-би-си, что переговоры о прекращении огня закончились провалом. Боевые действия возобновились с утра, но переговоры до сих пор все-таки продолжались в надежде на новую паузу", - сказано в сообщении.

После возобновления боевых действий в секторе Газа ливанская вооруженная группировка "Хезболла" тоже начала обстрелы позиций израильской армии на границе. Израильская армия, со своей стороны, заявила, что открыла ответный огонь и сбила воздушную цель, запущенную из Ливана.

Мы писали, что Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа, так как срок перемирия истекал сегодня, в 7 утра по местному времени. В срыве перемирия израильтяне обвинили ХАМАС.

Минздрав Газы заявил о 109 жертвах израильских обстрелов за сегодняшний день.

23 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что как только закончится временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.