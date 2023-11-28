Армия Израиля заявила, что ХАМАС нарушил оговоренный режим прекращения огня.

Об этом передаёт газета The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, несколько военных получили лёгкие ранения в результате обстрела со стороны группировки ХАМАС на севере Сектора Газы.

В то же время представитель ХАМАСа утверждает, что его боевики отвечали на "явное нарушение" режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛа.

Ранее Израиль назвал условие продления перемирия с ХАМАС. Нетаньяху также заявил, что после того, как все заложники будут освобождены, наземная операция ЦАХАЛ возобновится в полную силу. Как и прежде её цель - уничтожить ХАМАС, освободить заложников и гарантировать, что "сектор Газа не вернётся к тому, чем он был".

Мы также сообщали, что перемирие оказалось под угрозой срыва, когда ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашений и заявил, что откладывает освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не "будет выполнять соглашение" по прекращению огня и не обязуется разрешить въезд грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.