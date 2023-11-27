Израиль готов на продление перемирия с ХАМАС при условии освобождения десяти заложников каждый день.

Об этом в разговоре с президентом США Байденом заявил премьер Израиля Нетаньяху, передает Times of Israel.

Нетаньяху также заявил, что сказал Байдену, что после того, как перемирие закончится, наземная операция возобновится в полную силу. Ее цель - уничтожить ХАМАС, освободить заложников и гарантировать, что "сектор Газа не вернется к тому, чем он был".

Напомним, что после нынешнего 4-дневного перемирия у палестинцев останется 190 заложников, то есть речь может идти о 19 днях режима тишины.

Реакция ХАМАС на это предложение пока неизвестна.

Перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. В этот день ХАМАС передал Красному Кресту первую группу заложников.

Вчера СМИ публиковали очередное видео возвращения израильской семьи, которая была в заложниках в Газе.

Напомним, что 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.