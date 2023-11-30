Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о продлении перемирия в секторе Газа. Это произошло менее чем за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня в анклаве.

"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников оперативная пауза продлена", - сообщили израильские военные.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Соглашения удалось достичь при посредничестве Египта и Катара. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников - детей, подростков в возрасте до 19 лет и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (также до 19 лет) и женщин.

В первый день перемирия были освобождены 13 израильских женщин и детей, а также 12 граждан Таиланда. В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом.

На следующий день ХАМАС передал Израилю 17 заложников: 13 израильтян и четверых граждан других стран. Их перевезли из сектора Газа в Египет.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок договоренностей истекал сегодня, в 07:00 по местному времени