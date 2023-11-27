Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в комментарии телеканалу "Аль-Джазира".

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - сказал представитель МИД.

В ХАМАС также подтвердили договоренность о продлении перемирия.

Как сообщал глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, в случае продления перемирия, ХАМАС может отпустить еще 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных.

Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста Роберт Мардини сообщил, что с 24 ноября из сектора Газа были освобождены не менее 58 заложников.

"Ещё 85 палестинских заключенных, которые были отпущены из тюрем, прибыли на Западный берег реки Иордан", - заявил Мардини.

Ранее сообщалось, что Израиль готов на продление перемирия с ХАМАС при условии освобождения десяти заложников каждый день. Отмечалось, что после нынешнего четырехдневного перемирия у палестинцев остаются 190 заложников.

Напомним, перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. Тогда ХАМАС передал Красному Кресту первую группу заложников. Были освобождены 13 израильских женщин и детей, а также 12 граждан Таиланда. В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом.

На следующий день ХАМАС передал Израилю 17 заложников: 13 израильтян и четверых иностранцев. Их уже перевезли из сектора Газа в Египет.

Также СМИ публиковали очередное видео возвращения израильской семьи, которая была в заложниках в Газе.