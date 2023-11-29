Организация Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года, а также освободить Голанские высоты, захваченные у Сирии.

Документ поддержала 91 страна, в том числе Китай и РФ. 62 страны воздержались, в том числе Украина.

Против принятия документа выступили восемь стран: Израиль, США, Великобритания, Микронезия, Палау, Австралия, Канада и Маршалловы острова.

Границы 1967 года существовали до Шестидневной войны, в ходе которой Израиль взял под контроль, в частности, Восточной Иерусалим, западный берег реки Иордан, сектор Газа и Голанские высоты.

В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Однако это ни на что не повлияло: война с бомбежками сектора Газа продолжилось. Перемирие удалось установить только 24 ноября - и то кратковременное, для выдачи заложников и ввоза в Газу гуманитарной помощи.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что как только оно закончится, военные ЦАХАЛ возобновят боевые действия интенсивно, и они продлятся еще как минимум два месяца.