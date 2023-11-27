Сегодня, 27 ноября, американский бизнесмен Илон Маск прилетел в Израиль. Его встретил премьер Биньямин Нетаньяху и показал последствия вторжения ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Маск посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напал ХАМАС.

Кроме того, он пообщался с родственниками заложников, в том числе с родственниками 4-летней девочки, которую освободил ХАМАС в воскресенье.

"Поступки говорят больше, чем слова", — написал Маск в своем аккаунте в X.

Также он встретится с израильским президентом Исааком Герцогом и министром обороны военного кабинета Бенни Ганцем.

Правительство Израиля ведет переговоры с Маском по поводу создания Starlink, который предоставляет спутниковый интернет, для поддержки своих коммуникаций во время войны, сообщает издание.

Напомним, что ранее Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в Х. Поводом для обвинений стала поддержка Маском публикации другого пользователя, направленной против евреев.

Бизнесмен пообещал ответить "термоядерным" иском. Владелец бывшего Твиттера обвиняет своих оппонентов в наступлении на свободу слова.