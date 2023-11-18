Соцсеть Х подает иск против организаций, выступивших против нее после антисемитского скандала - Маск
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его соцсеть Х подает "термоядерный" иск против всех организаций, которые выступили против соцсети после антисемитского скандала.
"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", - написал Илон Маск.
Владелец бывшего Твиттера обвиняет своих оппонентов в наступлении на свободу слова.
Ранее миллиардер поддержал теорию заговора, согласно которой еврейские общины "распространяют ненависть" к белым среди меньшинств.
После этого с платформы Х стали уходить крупные рекламодатели. Стало известно, что рекламные кампании в соцсети Илона Маска приостановили такие кинокомпании как Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.
Ранее это сделали Apple, IBM, Oracle и некоторые другие.
Напомним, Илона Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в принадлежащей ему соцсети Х.
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