Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его соцсеть Х подает "термоядерный" иск против всех организаций, которые выступили против соцсети после антисемитского скандала.

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", - написал Илон Маск.

Владелец бывшего Твиттера обвиняет своих оппонентов в наступлении на свободу слова.

Ранее миллиардер поддержал теорию заговора, согласно которой еврейские общины "распространяют ненависть" к белым среди меньшинств.

После этого с платформы Х стали уходить крупные рекламодатели. Стало известно, что рекламные кампании в соцсети Илона Маска приостановили такие кинокомпании как Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.

Ранее это сделали Apple, IBM, Oracle и некоторые другие.

Напомним, Илона Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в принадлежащей ему соцсети Х.

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