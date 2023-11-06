Американский бизнесмен Илон Маск запустил собственный проект искусственного интеллекта (ИИ) под названием xAI. Сама нейросеть называется Grok.

Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в Х.

Маск сообщил, что проект будет доступен для ограниченного круга пользователей.

"В некоторых важных составляющих это лучшее, что существует на данный момент", - добавил Маск.

По его словам, нейросеть Grok "разработана так, чтобы в её ответах было немного юмора".

"Grok имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу X - это огромное преимущество перед другими моделями. Он также основывается на сарказме и любит его. Понятия не имею, кто мог его этому научить", - написал Маск в другом посте.

Бизнесмен также опубликовал снимок диалога нейросети с человеком. На изображении пользователь спрашивает ИИ, как произвести кокаин в домашних условиях. Grok в своём ответе предоставляет инструкцию, по которой сначала нужно получить образование химика и лицензию, потом оборудовать лабораторию и преодолеть другие большие сложности, а в конце сообщения просит "не изготавливать кокаин", потому что это "незаконно, опасно и не является тем тем, что он (ИИ - Ред.) поощряет".





Компания xAI, возглавляемая Маском, наняла бывших сотрудников таких фирм, как DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft и Tesla, а также учёных Университета Торонто. Компания была основана в июле 2023 года с целью "понять истинную природу Вселенной".

Ранее Илон Маск принял участие в саммите, где искусственный интеллект признали катастрофической угрозой.

Как мы сообщали, бизнесмен заявил, что искусственный интеллект представляет угрозу человечеству, но обладает большим потенциалом.