Соединённые Штаты, Евросоюз, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой искусственный интеллект (ИИ) был признан угрозой "катастрофического" уровня.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Всего 28 правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности быстро развивающихся технологий, организованного британским правительством.

"Существует потенциал серьёзного и даже катастрофического вреда, как преднамеренного, так и непреднамеренного, вытекающего из наиболее значительных возможностей ИИ", — сказано в декларции.

"Впервые страны согласились с тем, что нам необходимо не только независимо, но и коллективно рассматривать риски, связанные с передовым ИИ", — заявила журналистам Мишель Донелан, министр технологий Великобритании.

"Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда появилось нечто, что будет намного умнее самого умного человека… Я не уверен, сможем ли мы на самом деле контролировать такую вещь", — сказал Илон Маск в кулуарах саммита.

Ранее исследованиями в области искусственного интеллекта интересовались в Пентагоне.

Мы также сообщали, что в Сенате США прошли слушания о необходимости контроля над искусственным интеллектом.