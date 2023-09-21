Группа американских писателей, в том числе авторы всемирных бестселлеров Джордж Мартин и Джон Гришем, подали в суд на компанию OpenAI. По их мнению, она массово нарушает авторские права при вводе текста книг истцов в свои "большие языковые модели", такие как нейросеть ChatGPT.

Об этом сообщает телеканал CВS.

Иск был подан во вторник в Южный округ Нью-Йорка от имени Гильдии авторов и 17 известных писателей. В иске утверждается, что ChatGPT использовал программист Лайам Суэйн для "написания" продолжения бестселлера Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", по которому был снят популярный сериал "Игра престолов".

Мартин еще не опубликовал два заключительных романа серии, но Суэйн использовал нейросеть для создания собственных версий этих книг, которые он разместил в интернете.

Иск, в котором предъявляются аналогичные претензии к другим авторам, претендует на статус группового, поскольку в нем предлагается представлять десятки тысяч авторов, чьи работы предположительно использовались программами OpenAI. Другими его подателями являются Мэри Блай, Сильвия Дэй, Джонатан Франзен, Кристина Бейкер Клайн, Майя Шанбхаг Ланг, Виктор ЛаВалль, Дуглас Престон, Роксана Робинсон и Рэйчел Вейл.

Авторы иска хотят, чтобы суд запретил OpenAI использовать без разрешения произведения, защищенные авторским правом, а также требуют возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов за каждое нарушение требования.

В марте мы сообщали, что в продаже появилась первая книга, полностью написанная нейросетью ChatGPT.

А недавно в Сенате США прошли трехчасовые слушания, посвященные контролю над искусственным интеллектом. На них выступили ведущие представители техноиндустрии: основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, владелец компании Meta Марк Цукерберг и собственник соцсети X Илон Маск.