Владелец соцсетей Фейсбук и Инстаграм Марк Цукерберг представил "умные очки" со встроенным искусственным интеллектом.

Видео с презентацией новинки предприниматель опубликовал в своём Фейсбуке.

Очки созданы совместно с известным брендом Ray-Ban и внешне не отличаются от обычных.

Цукерберг заявил, что в них встроена камера, которая может не только снимать фото и видео и вести прямые трансляции в соцсетях, но ещё распознавать предметы перед собой благодаря технологиям искусственного интеллекта. Например, можно посмотреть в очках на объект архитектуры и попросить рассказать, что он собой представляет. Или спросить у гаджета, как у себя дома починить кран. Либо перевести с его помощью надпись на уличной вывеске.

"Иногда мы внедряем инновации, выпуская что-то, чего раньше не видели. Но мы также внедряем инновации, беря за основу замечательные идеи и решения, которые изначально очень дорогостоящие, делая их доступными для всех или даже бесплатными", — прокомментировал новую продукцию Цукерберг.

Используемый в очках новый ассистент Meta AI был создан на основе языковой модели Llama 2 и, по словам Цукерберга, в дальнейшем сможет получать данные в реальном времени благодаря сотрудничеству с поисковой системой Bing от Microsoft. Компания также планирует разработать платформу для создания собственных AI-ботов, которые будут активны в Инстаграме и Фейсбуке, а в будущем и в метавселенной.

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