Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что основатель Meta Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Краткое описание: я пошутил в Twitter о бое против Цукерберга. Марк сказал: "Пришли мне локацию". Италия любезно предложила Колизей. Марк отказался. Я предложил его дом в качестве "безопасного места". К сожалению, он… гм… путешествовал. Есть место, в котором он готов драться?" - написал Маск в социальной сети.

Напомним, еще в июне Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего бизнесмены договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

На протяжении почти двух месяцев Маск и Цукерберг периодически делали заявления о подготовке к бою, тренировках со звездными спортсменами, планируемых датах и месте встречи.

А пару дней назад основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что уже потерял надежду на проведение боя с Маском. Он заявил, что "Илон не серьезен и пришло время двигаться дальше".

А накануне Цукерберг сказал, что отказывается от боя с предпринимателем Илоном Маском, потому что тот "настроен несерьезно". Маск в ответ назвал Цукерберга "курицей". Словесный поединок миллиардеров развернулся в соцсетях.