Владелец компании Meta Марк Цукерберг заявил, что отказывается от боя с предпринимателем Илоном Маском, потому что тот "настроен несерьезно". Маск в ответ назвал Цукерберга "курицей".

Словесный поединок миллиардеров развернулся в соцсетях.

"Я думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше", - написал Цукерберг в Threads.

"Илон не хочет подтверждать дату, потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе. Если Илон когда-нибудь серьезно займется организацией встречи, он знает, как со мной связаться", — добавил основатель Meta.

Цукерберг сообщил, что намерен "сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые воспринимают спорт всерьез".

Маск в ответ написал в Твиттере: "Цук — курица".

Напомним, еще в июне Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего бизнесмены договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

На протяжении почти двух месяцев Маск и Цукерберг периодически делали заявления о подготовке к бою, тренировках со звездными спортсменами, планируемых датах и месте встречи. Одним из вариантов даже был Колизей.

Вчера Цукерберг заявил, что потерял надежду провести бой с хозяином компаний Tesla.