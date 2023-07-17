За два дня - 11 и 12 июля - количество активных пользователей новой социальной сети Threads от главы Meta Марка Цукерберга снизилось примерно на 20% по сравнению с 7 июля.

Об этом сообщили в аналитической компании Sensor Tower, пишет CNBC.

В другой аналитической компании Similarweb заявили, что в период между 7 и 11 июля количество активных пользователей Threads на устройствах под управлением Android снизилось более чем на 25%.

По данным обеих компаний, среднее время, которое пользователи Threads ежедневно проводили на сайте, сократилось примерно на 50%. В Sensor Tower сообщили, что этот показатель снизился с 20 до 10 минут.

В целом пользователи запускали приложение Threads реже, чем приложения других соцсетей. Прогнозируется, что Threads не удастся заменить популярные мессенджеры, поскольку первичный ажиотаж вокруг новой соцсети начинает спадать.

Напомним, что Марк Цукерберг запустил Threads 6 июля. Сообщалось, что за первые четыре часа приложение скачали пять миллионов раз, а за семь часов показатель регистраций достиг десяти миллионов. Цукерберг заявлял, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.

Менее чем за сутки число пользователей новой соцсети Цукерберга достигло 30 миллионов, а Twitter обвинил Meta в переманивании сотрудников и пригрозил компании судом.

Однако уже на следующий день после запуска пользователи начали жаловаться на новую соцсеть Threads, поскольку удалить в ней аккаунт можно только с Instagram.